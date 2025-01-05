Сборная США уверенно победила Чехию и стала вторым финалистом МЧМ-2025

В ночь с 4 на 5 января в столице Канады Оттаве завершилась вторая полуфинальная игра 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, в которой встретились молодёжные сборные США и Чехии. Игра проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась уверенной победой американцев в со счётом 4:1.

Таким образом, США вышла в финал турнира, где встретится с Финляндией.

В составе победителей голами отметились Гейб Перро (1+1), Оливер Мур, Коул Айзерман и Райан Леонард. У чехов единственную шайбу забросил Якуб Штанцль.

Напомним, в другом полуфинале сборная Финляндии в овертайме победила национальную команду Швеции со счётом 4:3. Финальный матч состоится завтра, 6 января. Игра пройдёт в 3:30 мск. Матч за третье место, где Чехия сыграет со Швецией пройдёт сегодня, 5 января, в 23:30 мск.

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