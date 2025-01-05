Сборная США уверенно победила Чехию и стала вторым финалистом МЧМ-2025

В ночь с 4 на 5 января в столице Канады Оттаве завершилась вторая полуфинальная игра 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, в которой встретились молодёжные сборные США и Чехии. Игра проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась уверенной победой американцев в со счётом 4:1.
Таким образом, США вышла в финал турнира, где встретится с Финляндией.
В составе победителей голами отметились Гейб Перро (1+1), Оливер Мур, Коул Айзерман и Райан Леонард. У чехов единственную шайбу забросил Якуб Штанцль.
Напомним, в другом полуфинале сборная Финляндии в овертайме победила национальную команду Швеции со счётом 4:3. Финальный матч состоится завтра, 6 января. Игра пройдёт в 3:30 мск. Матч за третье место, где Чехия сыграет со Швецией пройдёт сегодня, 5 января, в 23:30 мск.
Яркие победы сборной России по хоккею:
- 5 января 2025
-
06:44
-
06:42
-
06:19
-
06:09
-
05:53
-
05:39
-
05:18
-
04:54
-
04:36
-
04:21
-
03:19
-
03:12
-
03:00
-
02:45
-
02:27
-
02:24
-
02:07
-
01:52
-
01:43
-
00:30
-
00:01
- 4 января 2025
-
23:52
-
23:45
-
23:34
-
23:18
-
23:05
-
22:58
-
22:49
-
22:42
-
22:36
-
22:28
-
22:14
-
21:51
-
21:27
-
21:17