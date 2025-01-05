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США U20 — Чехия U20, результат матча 5 января 2025, счёт 4:1, молодёжный чемпионат мира — 2025

Сборная США уверенно победила Чехию и стала вторым финалистом МЧМ-2025
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В ночь с 4 на 5 января в столице Канады Оттаве завершилась вторая полуфинальная игра 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, в которой встретились молодёжные сборные США и Чехии. Игра проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась уверенной победой американцев в со счётом 4:1.

U20 ЧМ-2025 . 1/2 финала
05 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
США U20
Окончен
4 : 1
Чехия U20
1:0 Перро (Леонард, Минетян) – 03:14 (5x5)     1:1 Штанцль – 09:28 (5x5)     2:1 Айзерман (Коннелли, Хатсон) – 33:41 (5x4)     3:1 Леонард (Перро, Минетян) – 55:33 (5x5)     4:1 Мур (Нельсон, Свобода) – 58:53 (en)    

Таким образом, США вышла в финал турнира, где встретится с Финляндией.

В составе победителей голами отметились Гейб Перро (1+1), Оливер Мур, Коул Айзерман и Райан Леонард. У чехов единственную шайбу забросил Якуб Штанцль.

Напомним, в другом полуфинале сборная Финляндии в овертайме победила национальную команду Швеции со счётом 4:3. Финальный матч состоится завтра, 6 января. Игра пройдёт в 3:30 мск. Матч за третье место, где Чехия сыграет со Швецией пройдёт сегодня, 5 января, в 23:30 мск.

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