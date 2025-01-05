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Определились все финалисты молодёжного чемпионата мира — 2025

Стали известны все финалисты 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Канады Оттаве.

Так, Финская национальная команда в овертайме победила сборную Швеции (4:3 ОТ), став первым финалистом турнира. Чуть позже сборная США, победившая Чехию со счётом 3:1 в матче 1/2 финала, также прошла в решающий матч МЧМ-2025.

Матч за золотые медали МЧМ-2025 по хоккею:

Финляндия — США

Отметим, в матче за бронзу Швеция сыграет с Чехией. Ранее эти команды встречались на групповом этапе турнира, где сильнее были шведы (4:2). Игра состоится сегодня, 5 января, в 23:30 мск.

Матч за бронзовые медали МЧМ-2025 по хоккею:

Швеция — Чехия

Финалисты — США и Финляндия также встречались на групповой стадии. Тогда Финляндия одержала победу в овертайме — 4:3. Решающий матч состоится завтра, 6 января. Игра пройдёт в 3:30 мск.

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