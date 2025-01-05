Дмитрий Воронков и Иван Проворов признаны звёздами матча «Коламбус» — «Сент-Луис»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился дублем в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:4).
По итогам игры НХЛ признала 24-летнего Воронкова первой звездой матча. Звание второй звезды досталось нападающему «жакетов» Шону Монахану, на счету которого в этой встрече ассистентский хет-трик. Третьей звездой признали российского защитника «Коламбуса» Ивана Проворова, также отметившегося тремя результативными передачами.
Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 26 (15+11) очков в 31 матче.
«Блю Джекетс» набрали 40 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «жакеты» 8 января встретятся в гостях с «Питтсбург Пингвинз».
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