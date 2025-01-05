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Дмитрий Воронков и Иван Проворов признаны звёздами матча «Коламбус» — «Сент-Луис»

Дмитрий Воронков и Иван Проворов признаны звёздами матча «Коламбус» — «Сент-Луис»
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отметился дублем в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Воронков (Веренски, Проворов) – 19:01     2:0 Марченко (Монахан, Джонсон) – 22:15 (pp)     3:0 Пюухтия (Проворов, Монахан) – 43:44 (sh)     3:1 Кайру (Холлоуэй, Шенн) – 44:53 (pp)     4:1 Фантилли (Веренски, Фаббро) – 45:25     4:2 Фаулер (Холлоуэй, Кайру) – 46:55     5:2 Воронков (Монахан, Харрис) – 47:24     5:3 Парэйко (Бучневич, Тексье) – 52:54     5:4 Шенн (Фаулер, Нейборс) – 56:16     6:4 Оливье (Проворов, Силлинджер) – 58:59    

По итогам игры НХЛ признала 24-летнего Воронкова первой звездой матча. Звание второй звезды досталось нападающему «жакетов» Шону Монахану, на счету которого в этой встрече ассистентский хет-трик. Третьей звездой признали российского защитника «Коламбуса» Ивана Проворова, также отметившегося тремя результативными передачами.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 26 (15+11) очков в 31 матче.

«Блю Джекетс» набрали 40 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ближайшей игре «жакеты» 8 января встретятся в гостях с «Питтсбург Пингвинз».

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