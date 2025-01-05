Овечкин сократил отставание от Капризова в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4) и приблизился к форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову в списке лучших российских снайперов сезона.

Этот гол стал для Овечкина 19-м в текущей регулярке, он по-прежнему занимает второе место в таблице лучших снайперов текущего розыгрыша среди россиян. Возглавляет этот рейтинг — Кирилл Капризов, у него 23 заброшенные шайбы.

На третьей строчке идёт форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший в свой актив 17 голов.

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