Овечкин сократил отставание от Капризова в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ
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Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4) и приблизился к форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову в списке лучших российских снайперов сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00 1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp) 2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29 3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08 3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26 4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp) 4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32 5:3 Овечкин (Строум) – 50:50 5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04 6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00 7:4 Уилсон (Овечкин, Фехервари) – 59:22
Этот гол стал для Овечкина 19-м в текущей регулярке, он по-прежнему занимает второе место в таблице лучших снайперов текущего розыгрыша среди россиян. Возглавляет этот рейтинг — Кирилл Капризов, у него 23 заброшенные шайбы.
На третьей строчке идёт форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший в свой актив 17 голов.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ
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