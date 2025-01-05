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Александр Овечкин — в шаге от попадания в десятку лучших снайперов текущего сезона

Александр Овечкин — в шаге от попадания в десятку лучших снайперов текущего сезона
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Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4) и приблизился к десятке лучших снайперов сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00     1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp)     2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29     3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08     3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26     4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp)     4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32     5:3 Овечкин (Строум) – 50:50     5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04     6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00     7:4 Уилсон (Овечкин, Фехервари) – 59:22    

Этот гол стал для Овечкина 19-м в текущей регулярке и вывел его на 11-е место по голам в текущем сезоне. Столько же голов в свой актив записали Нико Хишир из «Нью-Джерси» и Джон Таварес из «Торонто». На 10-й строчке находится Джейк Гюнцель из «Тампы» с 20 голами. Таким образом, до попадания в десятку лучших снайперов Овечкину не хватает одной шайбы.

Возглавляет рейтинг Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» с 28 голами. В следующем матче 7 января «Вашингтон» отправится в гости к «Баффало».

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси:

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