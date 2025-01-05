Александр Овечкин — в шаге от попадания в десятку лучших снайперов текущего сезона

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4) и приблизился к десятке лучших снайперов сезона.

Этот гол стал для Овечкина 19-м в текущей регулярке и вывел его на 11-е место по голам в текущем сезоне. Столько же голов в свой актив записали Нико Хишир из «Нью-Джерси» и Джон Таварес из «Торонто». На 10-й строчке находится Джейк Гюнцель из «Тампы» с 20 голами. Таким образом, до попадания в десятку лучших снайперов Овечкину не хватает одной шайбы.

Возглавляет рейтинг Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» с 28 голами. В следующем матче 7 января «Вашингтон» отправится в гости к «Баффало».

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси: