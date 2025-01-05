Дмитрий Воронков забил семь голов в последних шести играх за «Коламбус»
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, отметившийся дублем в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:4), забросил, таким образом, уже семь шайб в шести последних матчах.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Воронков (Веренски, Проворов) – 19:01 2:0 Марченко (Монахан, Джонсон) – 22:15 (pp) 3:0 Пюухтия (Проворов, Монахан) – 43:44 (sh) 3:1 Кайру (Холлоуэй, Шенн) – 44:53 (pp) 4:1 Фантилли (Веренски, Фаббро) – 45:25 4:2 Фаулер (Холлоуэй, Кайру) – 46:55 5:2 Воронков (Монахан, Харрис) – 47:24 5:3 Парэйко (Бучневич, Тексье) – 52:54 5:4 Шенн (Фаулер, Нейборс) – 56:16 6:4 Оливье (Проворов, Силлинджер) – 58:59
Ранее Воронков забил гол «Каролине Харрикейнз», а также отметился дублями в играх с «Бостон Брюинз» (домашняя) и «Монреаль Канадиенс». В двух других играх — гостевой с «Бостоном» и «Детройт Ред Уингз» — Дмитрий голами не отличался.
Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 26 (15+11) очков в 31 матче.
«Блю Джекетс» набрали 40 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
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