Дмитрий Воронков забил семь голов в последних шести играх за «Коламбус»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, отметившийся дублем в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:4), забросил, таким образом, уже семь шайб в шести последних матчах.

Ранее Воронков забил гол «Каролине Харрикейнз», а также отметился дублями в играх с «Бостон Брюинз» (домашняя) и «Монреаль Канадиенс». В двух других играх — гостевой с «Бостоном» и «Детройт Ред Уингз» — Дмитрий голами не отличался.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 26 (15+11) очков в 31 матче.

«Блю Джекетс» набрали 40 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: