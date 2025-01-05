Александр Овечкин — лучший игрок текущего сезона НХЛ по важному снайперскому показателю

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит лучший среди всех игроков НХЛ сезон по среднему количеству голов за матч. В своей последней игре он забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4).

Овечкин забил 19 голов в 23 матчах нынешнего сезона регулярного чемпионата (0,83 гола за игру). Это не только его лучший на данный момент сезон по среднему количеству голов за игру, но и лучший показатель среди всех игроков регулярки.

Следом за Овечкиным идут форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт (23 гола в 31 матче) и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (28 голов в 38 матчах). Их средний показатель голов за игру — 0,74.

Бекстрём отдает Овечкину передачи на тренировке: