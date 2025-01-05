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Александр Овечкин — лучший игрок текущего сезона НХЛ по важному снайперскому показателю

Александр Овечкин — лучший игрок текущего сезона НХЛ по важному снайперскому показателю
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит лучший среди всех игроков НХЛ сезон по среднему количеству голов за матч. В своей последней игре он забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00     1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp)     2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29     3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08     3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26     4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp)     4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32     5:3 Овечкин (Строум) – 50:50     5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04     6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00     7:4 Уилсон (Овечкин, Фехервари) – 59:22    

Овечкин забил 19 голов в 23 матчах нынешнего сезона регулярного чемпионата (0,83 гола за игру). Это не только его лучший на данный момент сезон по среднему количеству голов за игру, но и лучший показатель среди всех игроков регулярки.

Следом за Овечкиным идут форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт (23 гола в 31 матче) и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (28 голов в 38 матчах). Их средний показатель голов за игру — 0,74.

Бекстрём отдает Овечкину передачи на тренировке:

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