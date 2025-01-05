19 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»

В ночь с 4 на 5 января на льду «Крипто.ком-Арена» в американском Лос-Анджелесе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в игре со счётом 2:1 одержали хозяева.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Майки Андерсон и Адриан Кемпе. А единственный гол у гостей сегодня забил Виктор Хедман. Российские игроки команд Владислав Гавриков и Никита Кучеров результативными действиями сегодня не отметились.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 19 спасений.

«Лос- Анджелес» вышел на четвёртое место Запада с 51 очком, «Тампа» с 42 очками идёт седьмой на Востоке.