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19 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»

19 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»
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В ночь с 4 на 5 января на льду «Крипто.ком-Арена» в американском Лос-Анджелесе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в игре со счётом 2:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Пойнт, Гюнцель) – 01:09     1:1 Андерсон (Дано) – 07:58     2:1 Кемпе (Тюркотт) – 54:12    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Майки Андерсон и Адриан Кемпе. А единственный гол у гостей сегодня забил Виктор Хедман. Российские игроки команд Владислав Гавриков и Никита Кучеров результативными действиями сегодня не отметились.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 19 спасений.

«Лос- Анджелес» вышел на четвёртое место Запада с 51 очком, «Тампа» с 42 очками идёт седьмой на Востоке.

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