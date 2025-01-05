НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 января

5 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:4. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился победной заброшенной шайбой. На счету 39-летнего Овечкина в этой встрече также результативная передача. «Вашингтон» набрал 55 очков и упрочил своё первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Рейнджерс» остались с 35 очками и идут седьмыми в том же дивизионе.

На данный момент не завершены три матча: