НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 января
Поделиться
5 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:4. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился победной заброшенной шайбой. На счету 39-летнего Овечкина в этой встрече также результативная передача. «Вашингтон» набрал 55 очков и упрочил своё первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Рейнджерс» остались с 35 очками и идут седьмыми в том же дивизионе.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00 1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp) 2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29 3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08 3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26 4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp) 4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32 5:3 Овечкин (Строум) – 50:50 5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04 6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00 7:4 Уилсон (Овечкин, Фехервари) – 59:22
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Коваленко (Эклунд, Канин) – 17:40 1:1 Хишир (Хьюз, Братт) – 24:19 (pp) 2:1 Селебрини (Смит, Граф) – 41:53 2:2 Коттер (Хьюз) – 45:07 3:2 Сеси (Веннберг) – 59:35
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Маккейб (Марнер, Танев) – 03:29 2:0 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 23:37 2:1 Гики (Заха, Койл) – 23:49 2:2 Фредерик (Макэвой) – 38:44 3:2 Нис (Таварес, Марнер) – 43:43 3:3 Пастрняк – 44:17 4:3 Нис (Мэттьюс, Маккейб) – 45:28 5:3 Марнер (Нис) – 57:55 5:4 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 58:10 6:4 Мэттьюс (Марнер, Нис) – 59:29
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Воронков (Веренски, Проворов) – 19:01 2:0 Марченко (Монахан, Джонсон) – 22:15 (pp) 3:0 Пюухтия (Проворов, Монахан) – 43:44 (sh) 3:1 Кайру (Холлоуэй, Шенн) – 44:53 (pp) 4:1 Фантилли (Веренски, Фаббро) – 45:25 4:2 Фаулер (Холлоуэй, Кайру) – 46:55 5:2 Воронков (Монахан, Харрис) – 47:24 5:3 Парэйко (Бучневич, Тексье) – 52:54 5:4 Шенн (Фаулер, Нейборс) – 56:16 6:4 Оливье (Проворов, Силлинджер) – 58:59
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 09:01 (pp) 1:1 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 53:25 1:2 Кофилд – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Росси, Болди) – 13:03 0:2 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Росси) – 31:30 (pp) 0:3 Болди (Росси, Бродин) – 49:20 0:4 Цуккарелло (Болди, Росси) – 57:14
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 06:25 (pp) 0:2 Рэймонд (Зайдер, Кейн) – 24:33 (pp) 1:2 Моррисси (Шайфли, Нидеррайтер) – 25:48 1:3 Дебринкэт (Кейн) – 47:14 2:3 Элерс (Пионк, Наместников) – 56:45 2:4 Ларкин (Рэймонд, Зайдер) – 59:31
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Бенн (Джонстон, Дюшейн) – 20:16 1:1 Маччелли (Круз, Бьюгстад) – 21:30 2:1 Бек (Хюрю, Лундквист) – 30:30 2:2 Маччелли (Керфут, Коул) – 33:37 3:2 Харли (Дюшейн, Джонстон) – 63:01
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Пойнт, Гюнцель) – 01:09 1:1 Андерсон (Дано) – 07:58 2:1 Кемпе (Тюркотт) – 54:12
На данный момент не завершены три матча:
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
3 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Лачински (Хауден, Уайтклауд) – 04:53 2:0 Стоун (Айкел, Пирсон) – 12:23 3:0 Айкел (Пирсон, Ханифин) – 47:44
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин (Драйзайтль, Арвидссон) – 00:57 0:2 Скиннер (Капанен, Райан) – 05:18 0:3 Ньюджент-Хопкинс (Браун, Кулак) – 31:52 1:3 Стивенсон – 35:56 2:3 Шварц (Данн, Какко) – 47:27
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3-й период
1 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 О'Райлли (Свечков, Форсберг) – 24:21 (pp) 0:2 О'Райлли (Маршессо, Форсберг) – 31:37 (pp) 1:2 Баклунд (Андерссон) – 38:22 1:3
Материалы по теме
Комментарии
- 5 января 2025
-
08:15
-
07:58
-
07:32
-
06:59
-
06:56
-
06:44
-
06:42
-
06:19
-
06:09
-
05:53
-
05:39
-
05:18
-
04:54
-
04:36
-
04:21
-
03:19
-
03:12
-
03:00
-
02:45
-
02:27
-
02:24
-
02:07
-
01:52
-
01:43
-
00:30
-
00:01
- 4 января 2025
-
23:52
-
23:45
-
23:34
-
23:18
-
23:05
-
22:58
-
22:49
-
22:42
-
22:36