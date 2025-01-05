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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 января
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5 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:4. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился победной заброшенной шайбой. На счету 39-летнего Овечкина в этой встрече также результативная передача. «Вашингтон» набрал 55 очков и упрочил своё первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Рейнджерс» остались с 35 очками и идут седьмыми в том же дивизионе.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00     1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp)     2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29     3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08     3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26     4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp)     4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32     5:3 Овечкин (Строум) – 50:50     5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04     6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00     7:4 Уилсон (Овечкин, Фехервари) – 59:22    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Коваленко (Эклунд, Канин) – 17:40     1:1 Хишир (Хьюз, Братт) – 24:19 (pp)     2:1 Селебрини (Смит, Граф) – 41:53     2:2 Коттер (Хьюз) – 45:07     3:2 Сеси (Веннберг) – 59:35    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Маккейб (Марнер, Танев) – 03:29     2:0 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 23:37     2:1 Гики (Заха, Койл) – 23:49     2:2 Фредерик (Макэвой) – 38:44     3:2 Нис (Таварес, Марнер) – 43:43     3:3 Пастрняк – 44:17     4:3 Нис (Мэттьюс, Маккейб) – 45:28     5:3 Марнер (Нис) – 57:55     5:4 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 58:10     6:4 Мэттьюс (Марнер, Нис) – 59:29    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Воронков (Веренски, Проворов) – 19:01     2:0 Марченко (Монахан, Джонсон) – 22:15 (pp)     3:0 Пюухтия (Проворов, Монахан) – 43:44 (sh)     3:1 Кайру (Холлоуэй, Шенн) – 44:53 (pp)     4:1 Фантилли (Веренски, Фаббро) – 45:25     4:2 Фаулер (Холлоуэй, Кайру) – 46:55     5:2 Воронков (Монахан, Харрис) – 47:24     5:3 Парэйко (Бучневич, Тексье) – 52:54     5:4 Шенн (Фаулер, Нейборс) – 56:16     6:4 Оливье (Проворов, Силлинджер) – 58:59    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 09:01 (pp)     1:1 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 53:25     1:2 Кофилд – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Росси, Болди) – 13:03     0:2 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Росси) – 31:30 (pp)     0:3 Болди (Росси, Бродин) – 49:20     0:4 Цуккарелло (Болди, Росси) – 57:14    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 06:25 (pp)     0:2 Рэймонд (Зайдер, Кейн) – 24:33 (pp)     1:2 Моррисси (Шайфли, Нидеррайтер) – 25:48     1:3 Дебринкэт (Кейн) – 47:14     2:3 Элерс (Пионк, Наместников) – 56:45     2:4 Ларкин (Рэймонд, Зайдер) – 59:31    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Бенн (Джонстон, Дюшейн) – 20:16     1:1 Маччелли (Круз, Бьюгстад) – 21:30     2:1 Бек (Хюрю, Лундквист) – 30:30     2:2 Маччелли (Керфут, Коул) – 33:37     3:2 Харли (Дюшейн, Джонстон) – 63:01    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Пойнт, Гюнцель) – 01:09     1:1 Андерсон (Дано) – 07:58     2:1 Кемпе (Тюркотт) – 54:12    

На данный момент не завершены три матча:

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
3 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Лачински (Хауден, Уайтклауд) – 04:53     2:0 Стоун (Айкел, Пирсон) – 12:23     3:0 Айкел (Пирсон, Ханифин) – 47:44    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин (Драйзайтль, Арвидссон) – 00:57     0:2 Скиннер (Капанен, Райан) – 05:18     0:3 Ньюджент-Хопкинс (Браун, Кулак) – 31:52     1:3 Стивенсон – 35:56     2:3 Шварц (Данн, Какко) – 47:27    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3-й период
1 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 О'Райлли (Свечков, Форсберг) – 24:21 (pp)     0:2 О'Райлли (Маршессо, Форсберг) – 31:37 (pp)     1:2 Баклунд (Андерссон) – 38:22     1:3    
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