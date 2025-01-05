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Александр Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Александр Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
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Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кого он считает лучшим спортсменом 2024 года.

«Даже не знаю. Давайте это будет Даниил Медведев», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, Даниил Медведе в 2024 году не выиграл ни одного трофея. Россиянин уступил в финале Открытого чемпионата Австралии итальянцу Яннику Синнеру.

Что же касается Овечкина, то он снова забил в матче НХЛ. Вчера капитан «Вашингтона» отметился победной шайбой в ворота «Рейнджерс» (7:4), сократив отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 22 голов.

Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»

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