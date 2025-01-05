Александр Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кого он считает лучшим спортсменом 2024 года.

«Даже не знаю. Давайте это будет Даниил Медведев», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, Даниил Медведе в 2024 году не выиграл ни одного трофея. Россиянин уступил в финале Открытого чемпионата Австралии итальянцу Яннику Синнеру.

Что же касается Овечкина, то он снова забил в матче НХЛ. Вчера капитан «Вашингтона» отметился победной шайбой в ворота «Рейнджерс» (7:4), сократив отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 22 голов.

Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»