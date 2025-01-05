Победный гол Овечкина «Рейнджерс», Вендел может покинуть «Зенит». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», полузащитник «Зенита» Вендел в текущее трансферное окно может покинуть российский клуб и вернуться в Бразилию, стали известны все финалисты 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Канады Оттаве. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».