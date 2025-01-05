Победный гол Овечкина «Рейнджерс», Вендел может покинуть «Зенит». Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», полузащитник «Зенита» Вендел в текущее трансферное окно может покинуть российский клуб и вернуться в Бразилию, стали известны все финалисты 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Канады Оттаве. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче с 11 шайбами. У Овечкина — гол и передача.
- Вендел зимой может покинуть «Зенит» и перейти в «Палмейрас» или «Ботафого» — ван Бойсен.
- Определились все финалисты молодёжного чемпионата мира — 2025.
- «Арсенал» не смог обыграть «Брайтон» в 20-м туре АПЛ.
- Александр Овечкин вышел на чистое 12-е место по очкам в регулярках НХЛ, обойдя Рэя Бурка.
- 46-очковый дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» в овертайме победить «Сан-Антонио».
- Кирилл Марченко установил новый личный рекорд результативности в НХЛ.
- Клара Таусон на отказе обыграла Наоми Осаку в финале турнира в Окленде.
- Шесть очков россиян помогли «Коламбусу» победить «Сент-Луис» в матче с 10 голами.
- Сборная Финляндии обыграла Швецию и стала первым финалистом МЧМ-2025.
- Овечкин до двух шайб сократил отставание от исторического рекорда Яромира Ягра в НХЛ.
- Роша хочет уйти из ЦСКА в «Сантос», но сейчас переговоры приостановлены — UOL Esporte.
- Сборная США уверенно победила Чехию и стала вторым финалистом МЧМ-2025.
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