Гол Подколзина помог «Эдмонтону» одержать победу в гостевом матче с «Сиэтлом»
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В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Эдмонтоном». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин (Драйзайтль, Арвидссон) – 00:57 0:2 Скиннер (Капанен, Райан) – 05:18 0:3 Ньюджент-Хопкинс (Браун, Кулак) – 31:52 1:3 Стивенсон – 35:56 2:3 Шварц (Данн, Какко) – 47:27 2:4 Драйзайтль (Арвидссон, Бушар) – 58:02
Заброшенной шайбой отметился нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин. Гол в пустые ворота и результативную передачу на свой счёт записал немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль. Две передачи на счету Виктора Арвидссона. За «Сиэтл» голами отметились Чандлер Стивенсон и Джейден Шварц.
В параллельном матче в Парадайсе «Вегас» на своей площадке обыграл «Баффало» со счётом 3:1. Голами в составе «Голден Найтс» отметились Таннер Лачински, Марк Стоун и Джек Айкел.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Лачински (Хауден, Уайтклауд) – 04:53 2:0 Стоун (Айкел, Пирсон) – 12:23 3:0 Айкел (Пирсон, Ханифин) – 47:44 3:1 Цукер (Далин, Петерка) – 57:42 (pp)
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