Гол Подколзина помог «Эдмонтону» одержать победу в гостевом матче с «Сиэтлом»

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Эдмонтоном». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Заброшенной шайбой отметился нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин. Гол в пустые ворота и результативную передачу на свой счёт записал немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль. Две передачи на счету Виктора Арвидссона. За «Сиэтл» голами отметились Чандлер Стивенсон и Джейден Шварц.

В параллельном матче в Парадайсе «Вегас» на своей площадке обыграл «Баффало» со счётом 3:1. Голами в составе «Голден Найтс» отметились Таннер Лачински, Марк Стоун и Джек Айкел.