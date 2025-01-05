Овечкин отказался комментировать решение Гретцки сопровождать его на матчах из-за рекорда

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на вопрос о решении Уэйна Гретцки летать за ним на все матчи в случае приближения к снайперскому рекорду НХЛ.

— Как вы относитесь к тому, что сам Уэйн Гретцки пообещал летать за вами по всей Америке, когда вы приблизитесь к его рекорду?

— Давайте я сначала приближусь, а потом будем об этом говорить, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 11 результативных передач. Россиян забросил 872 шайбы за карьеру в НХЛ и отстаёт от снайперского рекорда Гретцки на 22 гола.

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