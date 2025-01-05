Шайба Свечкова и хет-трик О'Райлли принесли «Нэшвиллу» победу над «Калгари»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари» и «Нэшвиллом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Главным героем матча стал нападающий «Нэшвилла» Райан О'Райлли, оформивший хет-трик. Третью шайбу опытный форвард забросил в пустые ворота в концовке матча с передачи Стивена Стэмкоса. Ещё один гол в составе «Предаторз» забил российский нападающий Фёдор Свечков. Также россиянин отметился результативной передачей. Единственную шайбу за «Калгари» забросил капитан команды Микаэль Баклунд.

Таким образом, «Нэшвилл» одержал две гостевые победы за два дня, пропустив лишь одну шайбу. Свечков впервые в карьере набрал два очка за матч в НХЛ.