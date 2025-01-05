Андронов: Овечкина с Гретцки сравнивают болваны, он и в российской истории вряд ли в топ-5

Известный комментатор Алексей Андронов высказался о сравнении российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с легендарным канадцем Уэйном Гретцки.

«Хочу раз и навсегда (хотя практика говорит, что это нереально, хаха) зафиксировать своё отношение. Я за то, чтобы рекорд был побит. Все когда-то бьются, и сам Гретцки это отлично понимает.

Но я против каких бы то ни было сравнений Овечкина с Гретцки. Их может делать только болван, игравший палкой от пылесоса и в валенках. Овечкин и в российском топе истории в пятёрку вряд ли попадёт. Какие тут Гретцки, Лемье, Форсберг, Челиос, Лидстрём, Горди Хоу?» — написал Андронов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин забросил 19 шайб в НХЛ.

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