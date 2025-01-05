Николай Коваленко поделился эмоциями от своего первого гола за «Сан-Хосе»
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Нападающий «Сан-Хосе» Николай Коваленко поделился эмоциями от своего первого гола за «Шаркс». Российский форвард стал автором первой шайбы в матче с «Нью-Джерси» (3:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Коваленко (Эклунд, Канин) – 17:40 1:1 Хишир (Хьюз, Братт) – 24:19 (pp) 2:1 Селебрини (Смит, Граф) – 41:53 2:2 Коттер (Хьюз) – 45:07 3:2 Сеси (Веннберг) – 59:35
«Невероятное чувство. Счастлив, что это произошло. Буду пытаться забивать и дальше», — цитирует Коваленко пресс-служба калифорнийского клуба.
Коваленко в этом чемпионате Национальной хоккейной лиги в 39 матчах за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» заработал 14 очков. Он забросил пять шайб и сделал девять голевых передач. В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Нью-Джерси» сыграет с «Сиэтл Кракен». Встречи пройдут 8 и 7 января соответственно.
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