Николай Коваленко поделился эмоциями от своего первого гола за «Сан-Хосе»

Нападающий «Сан-Хосе» Николай Коваленко поделился эмоциями от своего первого гола за «Шаркс». Российский форвард стал автором первой шайбы в матче с «Нью-Джерси» (3:2).

«Невероятное чувство. Счастлив, что это произошло. Буду пытаться забивать и дальше», — цитирует Коваленко пресс-служба калифорнийского клуба.

Коваленко в этом чемпионате Национальной хоккейной лиги в 39 матчах за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» заработал 14 очков. Он забросил пять шайб и сделал девять голевых передач. В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Нью-Джерси» сыграет с «Сиэтл Кракен». Встречи пройдут 8 и 7 января соответственно.