«Он очень крут». Защитник «Сан-Хосе» оценил значимость Аскарова для команды

Защитник «Сан-Хосе» Коди Сеси высказался об игре голкипера «Шаркс» Ярослава Аскарова в матче с «Нью-Джерси» (3:2). Российский вратарь пропустил две шайбы и отразил 28 бросков. Аскаров был признан первой звездой встречи.

«Аскаров очень важен для нас. Он делает сейвы, хорошо играет с шайбой. Он очень крут. Не думаю, что мы могли бы добиться нынешних побед без него», — цитирует Сеси пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Аскаров провёл за «Сан-Хосе» семь матчей, в которых одержал три победы с процентом отражённых бросков 92,3. Россиянин был обменян из «Нэшвилла» в начале текущего сезона. Всего в НХЛ Аскаров провёл 10 матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 92,1.