Селебрини повторил достижения Ковальчука и Кросби по голам в первых 30 матчах до 18 лет

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Очередным голом отметился первый номер прошлого драфта нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Эта шайба стала для молодого форварда 13-й в дебютном сезоне в НХЛ.
Таким образом, Селебрини повторил достижение Ильи Ковальчука, Сидни Кросби, Райана Нюджента-Хопкинса, Сильвена Тарджона и Тревора Линдена по голам за первые 30 матчей в НХЛ в возрасте 18 лет и младше. Больше голов забили лишь Уэйн Гретцки (15), Стив Айзерман (16), Тед Кеннеди (16), Патрик Лайне (17) и Дэйл Хаверчук (17).
Отметим, что Селебрини исполнится 19 лет 13 июня 2025 года.
- 5 января 2025
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