Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Селебрини повторил достижения Ковальчука и Кросби по голам в первых 30 матчах до 18 лет

Селебрини повторил достижения Ковальчука и Кросби по голам в первых 30 матчах до 18 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Коваленко (Эклунд, Канин) – 17:40     1:1 Хишир (Хьюз, Братт) – 24:19 (pp)     2:1 Селебрини (Смит, Граф) – 41:53     2:2 Коттер (Хьюз) – 45:07     3:2 Сеси (Веннберг) – 59:35    

Очередным голом отметился первый номер прошлого драфта нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Эта шайба стала для молодого форварда 13-й в дебютном сезоне в НХЛ.

Таким образом, Селебрини повторил достижение Ильи Ковальчука, Сидни Кросби, Райана Нюджента-Хопкинса, Сильвена Тарджона и Тревора Линдена по голам за первые 30 матчей в НХЛ в возрасте 18 лет и младше. Больше голов забили лишь Уэйн Гретцки (15), Стив Айзерман (16), Тед Кеннеди (16), Патрик Лайне (17) и Дэйл Хаверчук (17).

Отметим, что Селебрини исполнится 19 лет 13 июня 2025 года.

Материалы по теме
Видео
Гол Коваленко помог «Сан-Хосе» обыграть «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android