Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Нэшвилла» Свечков рассказал, что стал чувствовать себя увереннее в матчах НХЛ

Нападающий «Нэшвилла» Свечков рассказал, что стал чувствовать себя увереннее в матчах НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков признался, что стал чувствовать себя увереннее при игре в НХЛ. Российский форвард провёл девять матчей в ноябре и декабре, а затем был отправлен в АХЛ. Последние две игры Свечков вновь провёл в составе «Предаторз» и в сегодняшнем матче с «Калгари» отметился голом и результативной передачей (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 О'Райлли (Свечков, Форсберг) – 24:21 (pp)     0:2 О'Райлли (Маршессо, Форсберг) – 31:37 (pp)     1:2 Баклунд (Андерссон) – 38:22     1:3 Свечков – 49:19     1:4 О'Райлли (Стэмкос, Сиссонс) – 58:33    

«Чувствую себя гораздо увереннее. Потому что в первый раз я так нервничал. Это сложнее, чем кажется, особенно для меня. Не знаю, как это для других ребят, но я чувствовал, что не был самим собой в первый раз. Приятно находиться рядом с этими ребятами, но ты не чувствуешь себя частью настоящей НХЛ, понимаете? Так что в этот раз я чувствовал: «О, мне необходимо оттачивать своё место». И пришёл с окрепшей уверенностью. Ощущаю больше давления на себя, больше требований к себе на льду, так что это помогает мне. Я думаю, этот раз намного лучше, чем первый», — цитирует Свечкова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Шайба Свечкова и хет-трик О'Райлли принесли «Нэшвиллу» победу над «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android