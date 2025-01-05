Нападающий «Нэшвилла» Свечков рассказал, что стал чувствовать себя увереннее в матчах НХЛ

Нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков признался, что стал чувствовать себя увереннее при игре в НХЛ. Российский форвард провёл девять матчей в ноябре и декабре, а затем был отправлен в АХЛ. Последние две игры Свечков вновь провёл в составе «Предаторз» и в сегодняшнем матче с «Калгари» отметился голом и результативной передачей (4:1).
«Чувствую себя гораздо увереннее. Потому что в первый раз я так нервничал. Это сложнее, чем кажется, особенно для меня. Не знаю, как это для других ребят, но я чувствовал, что не был самим собой в первый раз. Приятно находиться рядом с этими ребятами, но ты не чувствуешь себя частью настоящей НХЛ, понимаете? Так что в этот раз я чувствовал: «О, мне необходимо оттачивать своё место». И пришёл с окрепшей уверенностью. Ощущаю больше давления на себя, больше требований к себе на льду, так что это помогает мне. Я думаю, этот раз намного лучше, чем первый», — цитирует Свечкова пресс-служба клуба.
- 5 января 2025
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