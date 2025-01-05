Свечков сравнил свой гол в ворота «Калгари» с шайбой Овечкина в матче с «Рейнджерс»

Нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков сравнил свой гол в ворота «Калгари» (4:1) с заброшенной шайбой капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс» (7:4) в начале минувшего игрового дня. Оба гола были забиты после вбрасывания в чужой зоне.

«Честно говоря, я думаю, что наши голы забиты в похожем стиле. Я сразу же поборолся за отскок после вбрасывания, и был вознаграждён за старания», — цитирует Свечкова пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету Свечкова 4 (3+1) очка в 11 матчах.