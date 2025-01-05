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Свечков сравнил свой гол в ворота «Калгари» с шайбой Овечкина в матче с «Рейнджерс»

Свечков сравнил свой гол в ворота «Калгари» с шайбой Овечкина в матче с «Рейнджерс»
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Нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков сравнил свой гол в ворота «Калгари» (4:1) с заброшенной шайбой капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Рейнджерс» (7:4) в начале минувшего игрового дня. Оба гола были забиты после вбрасывания в чужой зоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 О'Райлли (Свечков, Форсберг) – 24:21 (pp)     0:2 О'Райлли (Маршессо, Форсберг) – 31:37 (pp)     1:2 Баклунд (Андерссон) – 38:22     1:3 Свечков – 49:19     1:4 О'Райлли (Стэмкос, Сиссонс) – 58:33    

«Честно говоря, я думаю, что наши голы забиты в похожем стиле. Я сразу же поборолся за отскок после вбрасывания, и был вознаграждён за старания», — цитирует Свечкова пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету Свечкова 4 (3+1) очка в 11 матчах.

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