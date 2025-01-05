Иван Проворов: цель «Коламбуса» — выйти в плей-офф НХЛ

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов заявил, что «Блю Джекетс» в текущем сезоне хотят выйти в плей-офф. На данный момент команда имеет одинаковое количество очков с «Оттавой», занимающей второе место в уайлд-кард Восточной конференции НХЛ.

«Наша цель — выйти в плей-офф, а там посмотрим, что будет. Сейчас наша цель — стать лучше как команда и выйти в плей-офф любым способом, будь то место уайлд-кард или даже лучше», — цитирует Проворова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Проворов провёл 40 матчей, в которых набрал 18 очков — забросил три шайбы и отдал 15 результативных передач. Защитник второй сезон выступает за «Коламбус».