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Веренски побил клубный рекорд Панарина за «Коламбус» по очкам в первых 40 играх сезона

Веренски побил клубный рекорд Панарина за «Коламбус» по очкам в первых 40 играх сезона
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Защитник «Коламбуса» Зак Веренски отметился двумя результативными передачами в матче с «Сент-Луисом» (6:4) и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 45 (12+33).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Воронков (Веренски, Проворов) – 19:01     2:0 Марченко (Монахан, Джонсон) – 22:15 (pp)     3:0 Пюухтия (Проворов, Монахан) – 43:44 (sh)     3:1 Кайру (Холлоуэй, Шенн) – 44:54 (pp)     4:1 Фантилли (Веренски, Фаббро) – 45:25     4:2 Фаулер (Холлоуэй, Кайру) – 46:55     5:2 Воронков (Монахан, Харрис) – 47:24     5:3 Парэйко (Бучневич, Тексье) – 52:54     5:4 Шенн (Фаулер, Кайру) – 56:16     6:4 Оливье (Проворов, Силлинджер) – 58:59    

Таким образом, Веренски установил новый клубный рекорд «Коламбуса» по очкам в первых 40 матчах сезона. Ранее рекорд принадлежал российскому форварду Артемию Панарину, набравшему 44 очка в первых 40 матчах сезона-2018/2019. Отметим, что российский форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко за 40 матчей текущего сезона набрал 43 (17+26) очка.

Веренски всю карьеру в НХЛ провёл в составе «Коламбуса». 27-летний защитник за 526 матчей набрал 347 (102+245) очков.

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