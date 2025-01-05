Веренски побил клубный рекорд Панарина за «Коламбус» по очкам в первых 40 играх сезона

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски отметился двумя результативными передачами в матче с «Сент-Луисом» (6:4) и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 45 (12+33).

Таким образом, Веренски установил новый клубный рекорд «Коламбуса» по очкам в первых 40 матчах сезона. Ранее рекорд принадлежал российскому форварду Артемию Панарину, набравшему 44 очка в первых 40 матчах сезона-2018/2019. Отметим, что российский форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко за 40 матчей текущего сезона набрал 43 (17+26) очка.

Веренски всю карьеру в НХЛ провёл в составе «Коламбуса». 27-летний защитник за 526 матчей набрал 347 (102+245) очков.