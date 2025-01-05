Кофилд едва не повторил клубный рекорд «Монреаля» 1930 года по голам в выездных матчах

Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд отметился заброшенной шайбой в гостевом матче с «Колорадо» (2:1 Б). Американский форвард забил 21 гол в текущем сезоне, 15 из которых пришлись на выездные матчи.

Таким образом, Кофилду не хватило лишь одного гола для повторения клубного рекорда «Монреаля» по числу заброшенных шайб в первых 20 выездных матчах сезона. Рекорд принадлежит Хоуи Моренцу, который забросил 16 шайб в первых 20 гостевых матчах сезона-1929/1930. Моренц также разделил с Кофилдом второе место по этому показателю, забив 15 голов в первых 20 выездных матчах сезона-1927/1928.

В текущем сезоне на счету Кофилда 36 (21+15) очков в 39 матчах.