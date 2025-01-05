Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кофилд едва не повторил клубный рекорд «Монреаля» 1930 года по голам в выездных матчах

Кофилд едва не повторил клубный рекорд «Монреаля» 1930 года по голам в выездных матчах
Комментарии

Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд отметился заброшенной шайбой в гостевом матче с «Колорадо» (2:1 Б). Американский форвард забил 21 гол в текущем сезоне, 15 из которых пришлись на выездные матчи.

Таким образом, Кофилду не хватило лишь одного гола для повторения клубного рекорда «Монреаля» по числу заброшенных шайб в первых 20 выездных матчах сезона. Рекорд принадлежит Хоуи Моренцу, который забросил 16 шайб в первых 20 гостевых матчах сезона-1929/1930. Моренц также разделил с Кофилдом второе место по этому показателю, забив 15 голов в первых 20 выездных матчах сезона-1927/1928.

В текущем сезоне на счету Кофилда 36 (21+15) очков в 39 матчах.

Материалы по теме
Аналитик — о шести победах «Монреаля» в семи матчах: им выгоднее проиграть, чем выиграть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android