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Канадский форвард О’Делл рассказал, когда планирует дебютировать за «Ак Барс»

Канадский форвард О’Делл рассказал, когда планирует дебютировать за «Ак Барс»
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Канадский нападающий Эрик О’Делл, который перешёл в декабре из московского «Динамо» в «Ак Барс» рассказал о своём физическом состоянии.

– Эрик, как вы себя сейчас чувствуете?
– Неплохо. На самом деле моё состояние становится лучше с каждым днём. Нужно ещё будет поработать, очень хочется как можно скорее вернуться в игру, сейчас пока не время, но по ощущениям прогресс значительный.

– Когда вы планируете вернуться в состав? Через две-три недели?
– Надеюсь, что так. Думаю, что ближе к концу января вы увидите меня в деле. Честно, я хочу вернуться как можно скорее, но сначала мне нужно подготовить свой организм, быть в нужных кондициях чтобы показывать свой лучший хоккей. Команда сейчас на ходу, показывает бодрый хоккей, быстрый хоккей и мне тоже надо соответствовать. Задачи понятные – выйти в плей-офф, занять место как можно выше перед играми на вылет и выиграть Кубок. Я приехал сюда ради больших задач и готов помогать их решать, нужно только немного подождать, – сказал О’Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Эриком О'Деллом читайте на «Чемпионате» в 13:00 мск.

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