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«Навсегда останется частью меня». О’Делл — об отношении к московскому «Динамо»

«Навсегда останется частью меня». О’Делл — об отношении к московскому «Динамо»
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Комментарии

Канадский нападающий Эрик О’Делл, который перешёл в декабре из московского «Динамо» в «Ак Барс» поделился своими эмоциями после ухода из столичного клуба.

– «Динамо» останется в вашем сердце или вы хотите забыть этот период карьеры?
– Как я могу его забыть? Я играл в этом клубе несколько лет, так что он навсегда останется со мной, будет частью меня. Но опять же, сейчас я уже часть «Ак Барса». И полностью сфокусирован на восстановлении, чтобы поскорее влиться в игру и помогать побеждать своим ребятам уже на льду «Татнефть Арены».

– Хотели бы встретиться с «Динамо» в плей-офф? Тем более в этом году вновь играется перекрёстная сетка – шансы на подобную встречу будут высокими.
– Почему бы и нет, это было бы интересно. Я не знаю, как всё сложится по сетке, но если вдруг получится – такая серия запомнится всем надолго, – сказал О’Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Эриком О'Деллом читайте на «Чемпионате»:
«Я не прогадал с переходом в «Ак Барс». Но надо подготовить организм». Интервью с О’Деллом
Эксклюзив
«Я не прогадал с переходом в «Ак Барс». Но надо подготовить организм». Интервью с О’Деллом
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