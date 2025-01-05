«Навсегда останется частью меня». О’Делл — об отношении к московскому «Динамо»

Канадский нападающий Эрик О’Делл, который перешёл в декабре из московского «Динамо» в «Ак Барс» поделился своими эмоциями после ухода из столичного клуба.

– «Динамо» останется в вашем сердце или вы хотите забыть этот период карьеры?

– Как я могу его забыть? Я играл в этом клубе несколько лет, так что он навсегда останется со мной, будет частью меня. Но опять же, сейчас я уже часть «Ак Барса». И полностью сфокусирован на восстановлении, чтобы поскорее влиться в игру и помогать побеждать своим ребятам уже на льду «Татнефть Арены».

– Хотели бы встретиться с «Динамо» в плей-офф? Тем более в этом году вновь играется перекрёстная сетка – шансы на подобную встречу будут высокими.

– Почему бы и нет, это было бы интересно. Я не знаю, как всё сложится по сетке, но если вдруг получится – такая серия запомнится всем надолго, – сказал О’Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.