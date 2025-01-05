Финал МЧМ по хоккею 2025: дата и время, где будет матч Финляндия — США

В ночь на 6 января 2025 года в столице Канады Оттаве пройдёт финальный матч 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. В решающем матче турнира встретятся молодёжные сборные Финляндии и США. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

США и Финляндия встречались на групповой стадии текущего молодёжного чемпионата мира. Тогда Финляндия одержала победу в овертайме — 4:3.

На стадии полуфинала финская сборная в упорной борьбе в дополнительное время сломила сопротивление сборной Швеции со счётом 4:3. Американская сборная уверенно разобралась со сборной Чехии в полуфинале со счётом 4:1.

Напомним, сборная США является действующим чемпионом молодёжного чемпионата мира.