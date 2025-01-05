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Швеция — Чехия: во сколько начало матча за третье место МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть

Швеция — Чехия: во сколько начало матча за третье место МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть
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Вечером 5 января 2025 года в столице Канады Оттаве пройдёт матч за третье место 49-го Молодёжного чемпионата мира по хоккею. В матче за бронзовые медали турнира встретятся молодёжные сборные Швеции и Чехии. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 23:30 мск.

U20 ЧМ-2025 . За 3-е место
05 января 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, а также американский канал NHL Network.

Ранее эти команды встречались на групповом этапе турнира, где сильнее были шведы (4:2). В полуфинальном матче сборная Швеции в упорной борьбе в дополнительное время уступила финнам со счётом 3:4. Команда из Чехии не смогла оказать достойного сопротивления американской сборной, проиграв в полуфинале турнира со счётом 1:4.

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