О’Делл — о выборе «Ак Барса»: я уже побеждал в Казани, так что это ещё один сигнал

Канадский нападающий Эрик О’Делл, который перешёл в декабре из московского «Динамо» в «Ак Барс», рассказал о причинах, по которым выбрал казанский клуб.

— Главная причина — это спортивные перспективы. Мне хочется выиграть кубок, стать обладателем Кубка Гагарина. И я вижу, что в этой команде у меня будут отличные шансы наконец-то стать чемпионом. Это главная цель. Выиграть Кубок в этом году. Я уже побеждал в Казани со сборной, так что это ещё один сигнал.

— На ваш взгляд, в Казани у вас будут лучшие шансы выиграть Кубок Гагарина?

— А почему нет? Понятное дело, любая команда так скажет, все хотят побеждать и настраиваются на самое высокое место в итоговой таблице. Все верят, что у них отличные шансы. Но если смотреть объективно, то «Ак Барс» традиционно один из сильнейших клубов лиги, команда хорошо идёт по сезону и сейчас. Мы должны показывать свою лучшую игру, такую, как, например, в матче с «Трактором» в конце года. И тогда результат обязательно придёт, – сказал О’Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.