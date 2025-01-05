О’Делл – о матче «Ак Барса» и «Динамо»: это были странные ощущения

Канадский нападающий Эрик О’Делл, который перешёл в декабре из московского «Динамо» в «Ак Барс» рассказал о своих эмоциях во время просмотра матча регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Ак Барсом». Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу казанской команды.

– Вы смотрели матч «Ак Барса» с «Динамо» в Москве. Какие у вас были эмоции? Только перешли в новый клуб после стольких лет за «Динамо»…

– Честно сказать это были странные ощущения… Ловил себя на противоречивых эмоциях. Но лучшая команда победила. «Ак Барс» победил. Значит, получается, я сделал правильный выбор для себя.

– Это был отличный матч для болельщиков и игроков, но наверняка не для тренерского штаба. Вас удивил такой открытый хоккей в исполнении команд?

– Тренеры не любят, когда рушатся их тактические планы, а игрокам иногда хочется забыться и просто поиграть в своё удовольствие как в детстве. Дикий матч получился, но обе команды здорово проявили себя в атаке – и как минимум со стороны наблюдать за этим было большим удовольствием, – сказал О’Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.