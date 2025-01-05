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Покинувший московское «Динамо» канадец О’Делл высказался о будущем клуба

Покинувший московское «Динамо» канадец О’Делл высказался о будущем клуба
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Канадский нападающий Эрик О’Делл, который перешёл в декабре из московского «Динамо» в «Ак Барс», поделился своим мнением о дальнейших перспективах столичного клуба.

«Мне кажется, что у команды неплохое будущее по сезону, «Динамо» смотрится неплохо. Хороший состав, атмосфера в раздевалке, менеджмент, фанаты. Многое есть для успеха и если всё сложится как должно, то ребята пройдут в плей-офф очень далеко. Желаю им самого лучшего. Конечно, я буду следить за «Динамо», но это бизнес. Мне непросто было прощаться с командой, но сейчас я иду дальше и все мысли направлены на «Ак Барс». Я хочу побеждать в Казани», – сказал О’Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Эриком О'Деллом читайте на «Чемпионате»:
«Я не прогадал с переходом в «Ак Барс». Но надо подготовить организм». Интервью с О’Деллом
Эксклюзив
«Я не прогадал с переходом в «Ак Барс». Но надо подготовить организм». Интервью с О’Деллом
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