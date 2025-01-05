Покинувший московское «Динамо» канадец О’Делл высказался о будущем клуба

Канадский нападающий Эрик О’Делл, который перешёл в декабре из московского «Динамо» в «Ак Барс», поделился своим мнением о дальнейших перспективах столичного клуба.

«Мне кажется, что у команды неплохое будущее по сезону, «Динамо» смотрится неплохо. Хороший состав, атмосфера в раздевалке, менеджмент, фанаты. Многое есть для успеха и если всё сложится как должно, то ребята пройдут в плей-офф очень далеко. Желаю им самого лучшего. Конечно, я буду следить за «Динамо», но это бизнес. Мне непросто было прощаться с командой, но сейчас я иду дальше и все мысли направлены на «Ак Барс». Я хочу побеждать в Казани», – сказал О’Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.