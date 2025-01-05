Канадский нападающий Эрик О’Делл рассказал с кем советовался о переходе в «Ак Барс»

Канадский нападающий Эрик О’Делл, который перешёл в декабре из московского «Динамо» в «Ак Барс» рассказал о том, с кем из игроков казанского клуба советовался по поводу перехода в команду.

– Насколько я знаю, вы были знакомы с некоторыми игроками «Ак Барса» ещё до того, как приехали играть в Казань?

– Всё верно, с некоторыми ребятами я ранее уже пересекался. Играл против многих российских ребят, встречались на льду, они были знакомы мне. Вообще я уже далеко не первый год в лиге, так что большинство игроков мне как минимум известны, я о них слышал. Так что мне было легко найти контакт с командой, было о чём поговорить с ребятами в раздевалке.

– Ходили разговоры, что важную роль в вашем переходе в «Ак Барс» сыграли Митчелл Миллер и Ник Петан. Вы общались с ними по этому поводу?

– Если честно, то нет, мы никак не контактировали. Я не общался ни с кем из команды до оформления перехода, они не знали о моих планах стать частью «Ак Барса». У меня были друзья, которые играли в Казани в разные годы, мне было с кем поговорить и всё что я слышал – только положительные отзывы. Я понимал, что еду в команду, где ко всему относятся максимально профессионально. Так что долго думать и не пришлось – я легко принял предложение Казани, – сказал О’Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.