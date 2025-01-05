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О’Делл — о разрыве с семьёй в Казани: это часть быта профессионального хоккеиста

О’Делл — о разрыве с семьёй в Казани: это часть быта профессионального хоккеиста
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Канадский нападающий Эрик О’Делл, который перешёл в декабре из московского «Динамо» в «Ак Барс», рассказал, где осталась его семья после трансфера.

«Они в Москве и останутся там до конца сезона. Мой сын пошёл в школу, мы не стали его дёргать и переводить в другое учебное заведение, это было бы неудобно. Конечно, не очень приятно разделяться с семьёй, но я буду стараться находить возможности для встречи. В конце концов, это часть быта профессионального хоккеиста — долгие разлуки с родными. Моя задача сейчас — это хорошо играть в хоккей», — сказал О’Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Эриком О'Деллом читайте на «Чемпионате»:
«Я не прогадал с переходом в «Ак Барс». Но надо подготовить организм». Интервью с О’Деллом
Эксклюзив
«Я не прогадал с переходом в «Ак Барс». Но надо подготовить организм». Интервью с О’Деллом
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Новости. Хоккей
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