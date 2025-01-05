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«В глазах были звёздочки». Артамонов рассказал, от кого в КХЛ получил болезненный силовой

«В глазах были звёздочки». Артамонов рассказал, от кого в КХЛ получил болезненный силовой
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Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов рассказал, что самый чувствительный силовой приём против него применил габаритный защитник «Спартака» Михал Чайковски. 19-летний форвард заявил, что в межсезонье работал над своей физической формой и нарастил себе мышечной массы.

— Как в межсезонье проходила работа над физикой?
— Я ежедневно тренировался в зале, очень много работал. В итоге за лето прибавил 1 кг, но при этом снизился процент жира и добавилось мышечной массы. Ещё в прошлом сезоне задумывался о том, что нужно становиться крупнее.

— Теперь чувствуете себя увереннее на льду?
— Да, уверенности стало значительно больше. Теперь знаю, что не уступлю в любом единоборстве вне зависимости от габаритов соперников. Раньше были случаи, когда в меня въезжали физически крепкие ребята, и я сразу падал. Теперь такого нет.

— Запомнился какой-нибудь особенно болезненный хит?
— Да, это был 1000-й матч «Торпедо», мы играли со «Спартаком». В меня въехал Михал Чайковски, после его силового в глазах были звёздочки. Когда приехал на скамейку, думал, что сотрясение мозга, но обошлось. Сейчас я бы оказался готов к этому силовому, — цитирует Артамонова пресс-служба МХЛ.

Всего в КХЛ Артамонов провёл 99 матчей, в которых набрал 50 очков — забросил 20 шайб и отдал 30 результативных передач.

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