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«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 5 января, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третий матч между командами из четырёх запланированных в этом сезоне. Обе предыдущих игры выиграли московские армейцы. За два матча между командами в текущем сезоне «Локомотив» смог забросить лишь одну шайбу.

На данный момент ярославский клуб возглавляет сводную таблицу КХЛ. ЦСКА после 40 матчей расположился на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

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