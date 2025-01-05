«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 5 января, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третий матч между командами из четырёх запланированных в этом сезоне. Обе предыдущих игры выиграли московские армейцы. За два матча между командами в текущем сезоне «Локомотив» смог забросить лишь одну шайбу.

На данный момент ярославский клуб возглавляет сводную таблицу КХЛ. ЦСКА после 40 матчей расположился на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.