Капитан «Сочи» рассказал, раздражает ли игроков хроническое непопадание клуба в плей-офф

Капитан «Сочи» Тимур Хафизов заявил, что хоккеистам сочинской команды надоело проигрывать и не попадать в плей-офф каждый год. В последний раз клуб выходил в плей-офф в сезоне-2018/2019, когда «Сочи» в первом раунде в шести матчах уступил «Локомотиву».

— Раздражает ли игроков «Сочи» хроническое непопадание клуба в плей-офф?

— Раздражает — это мягко сказано. Конечно, всем надоело заканчивать сезон уже в феврале. Хочется попробовать свои силы и в матчах плей-офф. Но, к сожалению, пока у нас не получается добиться желаемого результата. Очень рассчитываем на то, что сумеем набрать достаточное количество очков в заключительные месяцы регулярки. Если будем сообща биться из матча в матч все 60 минут, ничего невозможного нет. Мы должны быть злой командой, заставляющей соперника постоянно испытывать дискомфорт, — цитирует Хафизова «Татар-информ».

Сочинский клуб выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/2015. За это время команда четыре раза выходила в плей-офф, где неизменно проигрывала в первом раунде. Баланс побед и поражений в плей-офф у «Сочи» 3-16.