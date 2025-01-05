Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА в сентябре предметно интересовался американским нападающим Кайлером Ямамото.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий провёл 59 матчей за «Сиэтл», в которых набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «-9». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 134 очка в 303 матчах — забросил 58 шайб и отдал 76 результативных передач.

На драфте НХЛ 2017 года Кайлер был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде под общим 22-м номером.

В сезоне-2022/2023 Кайлер Ямамото играл за «Эдмонтон Ойлерз», где набрал 4 (1+3) очка в 12 матчах Кубка Стэнли. В регулярке 24-летний американский форвард провёл 58 встреч, в которых забросил 10 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков.