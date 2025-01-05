Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 5 января
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Сегодня, 5 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате «3х3», в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
05 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Полукаров – 04:41 2:0 Шмелёв (Харькин) – 07:23 (3x3) 2:1 Кажибеков (Филиппенко) – 13:36 (3x3) 3:1 Варфоломеев (Шмелёв) – 15:01 (3x3) 3:2 Китаров (Макеев) – 17:41 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
05 января 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Шляхтов (Ахметзянов) – 01:41 (3x3) 0:2 Муравьёв (Горохов) – 02:39 (3x3) 0:3 Муравьёв (Горохов) – 02:51 (3x3) 1:3 Полукаров (Чурляев) – 12:33 (3x3) 1:4 Шляхтов (Гималетдинов) – 16:39 (3x3) 2:4 Варфоломеев – 17:44 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
05 января 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
9 : 4
Барыс
Астана
1:0 Егор Иванов (Бородкин) – 00:30 (3x3) 2:0 Пеньковский (Несветаев) – 01:53 (3x3) 3:0 Шафигулин (Богуш) – 02:50 (3x3) 4:0 Богуш (Шафигулин) – 03:13 (3x3) 4:1 Филиппенко (Кажибеков) – 04:08 (3x3) 5:1 Богуш (Егор Иванов) – 06:30 (3x3) 5:2 Кажибеков (Китаров) – 06:56 (3x3) 6:2 Пеньковский – 07:32 (3x3) 7:2 Кулишов (Губарев) – 12:03 (3x3) 8:2 Губарев (Бородкин) – 15:08 (3x3) 8:3 Макеев – 17:18 9:3 Бородкин (Несветаев) – 18:45 (3x3) 9:4 Китаров (Амырканов) – 19:22 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
05 января 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Богуш – 00:24 1:1 Муравьёв (Горохов) – 02:43 (3x3) 1:2 Дрожжин (Горохов) – 05:53 (3x3) 2:2 Губарев (Шафигулин) – 16:53 (3x3) 2:3 Дрожжин (Горохов) – 17:14 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18 х 34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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