Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 5 января

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 5 января
Комментарии

Сегодня, 5 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате «3х3», в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
05 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Полукаров – 04:41     2:0 Шмелёв (Харькин) – 07:23 (3x3)     2:1 Кажибеков (Филиппенко) – 13:36 (3x3)     3:1 Варфоломеев (Шмелёв) – 15:01 (3x3)     3:2 Китаров (Макеев) – 17:41 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
05 января 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Шляхтов (Ахметзянов) – 01:41 (3x3)     0:2 Муравьёв (Горохов) – 02:39 (3x3)     0:3 Муравьёв (Горохов) – 02:51 (3x3)     1:3 Полукаров (Чурляев) – 12:33 (3x3)     1:4 Шляхтов (Гималетдинов) – 16:39 (3x3)     2:4 Варфоломеев – 17:44 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
05 января 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
9 : 4
Барыс
Астана
1:0 Егор Иванов (Бородкин) – 00:30 (3x3)     2:0 Пеньковский (Несветаев) – 01:53 (3x3)     3:0 Шафигулин (Богуш) – 02:50 (3x3)     4:0 Богуш (Шафигулин) – 03:13 (3x3)     4:1 Филиппенко (Кажибеков) – 04:08 (3x3)     5:1 Богуш (Егор Иванов) – 06:30 (3x3)     5:2 Кажибеков (Китаров) – 06:56 (3x3)     6:2 Пеньковский – 07:32 (3x3)     7:2 Кулишов (Губарев) – 12:03 (3x3)     8:2 Губарев (Бородкин) – 15:08 (3x3)     8:3 Макеев – 17:18     9:3 Бородкин (Несветаев) – 18:45 (3x3)     9:4 Китаров (Амырканов) – 19:22 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
05 января 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Богуш – 00:24     1:1 Муравьёв (Горохов) – 02:43 (3x3)     1:2 Дрожжин (Горохов) – 05:53 (3x3)     2:2 Губарев (Шафигулин) – 16:53 (3x3)     2:3 Дрожжин (Горохов) – 17:14 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18 х 34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Материалы по теме
КХЛ запустила чемпионат 3х3 с участием восьми команд. Что нужно знать о новом турнире
КХЛ запустила чемпионат 3х3 с участием восьми команд. Что нужно знать о новом турнире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android