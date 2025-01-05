Иван Рябкин забил три гола в своих первых двух матчах в главной юниорской лиге США

17-летний российский нападающий Иван Рябкин отметился третьей заброшенной шайбой в своём втором матче за «Маскегон Ламберджекс» в главной юниорской лиге США (USHL). Также Рябкин получил удаление до конца матча за подсечку в третьем периоде встречи со сборной США U18 (3:2). Во вчерашней игре с этим же соперником российский форвард отметился дублем.

Напомним, 31 декабря Рябкин расторг контракт с московским «Динамо» по собственному желанию из-за намерения попробовать свои силы в Северной Америке.

В нынешнем сезоне 17-летний хоккеист успел выступить во всех трёх командах системы бело-голубых — Иван дебютировал в КХЛ и принял участие в двух встречах, но очков не набрал, в ВХЛ на счету игрока восемь матчей и две результативные передачи, а в МХЛ в 15 играх — 12 (1+11) набранных очков.