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В матче «Трактор» — «Автомобилист» команды пробили друг другу по буллиту за 43 секунды

В матче «Трактор» — «Автомобилист» команды пробили друг другу по буллиту за 43 секунды
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Автомобилистом». После второго периода счёт не открыт — 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
0 : 0
Автомобилист
Екатеринбург

Во второй половине второго периода команды в течение 43 секунд получили право на пробитие штрафного броска в ворота соперника. Сначала на отметке в 34 минуты 58 секунд игрового времени буллит исполнил форвард «Трактора» Виталий Кравцов, который не смог переиграть вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Затем в 35:41 штрафной бросок исполнил форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста, который также не сумел пробить голкипера «Трактора» Зака Фукале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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