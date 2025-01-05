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Трактор — Автомобилист, результат матча 5 января 2025, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

«Трактор» обыграл «Автомобилист» в уральском дерби, забив на последних минутах
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Робинсон (Кэмпфер, Коромыслов) – 57:43 (5x5)     2:0 Кэмпфер – 59:14 (en)    

На 58-й минуте встречи шайбу забросил Чарльз Робинсон, удвоил преимущество челябинцев Стивен Кэмпфер.

У обеих команд была возможность реализовать буллиты, но ни Стефан Да Коста («Автомобилист»), ни Виталий Кравцов («Трактор») не смогли открыть счёт.

Для екатеринбургской команды поражение от «Трактора» стало третьим кряду. «Трактор» ранее уступил «Амуру» в овертайме (2:3).

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В матче «Трактор» — «Автомобилист» команды пробили друг другу по буллиту за 43 секунды
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