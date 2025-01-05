Тренер Овечкина по ОФП рассказал, почему у форварда нет жёсткого графика сна

Личный тренер капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко рассказал, как проходит подготовка российского форварда к сезону и почему у него нет режима сна.

«Если кто-то привык всю жизнь ложиться, например, позже 12, то, наверное, бессмысленно заставлять его ложиться в восемь вечера.

У Александра семья, у него есть какие-то бытовые дела, которым он должен уделять внимание. Он взрослый человек, и его спортивная деятельность в любом случае должна идти в унисон с его жизнью. Если мы будем ломать его жизнь ради каких-то лишних 30 минут сна, когда ему этого не хочется, это будет неправильно. Здесь должна быть совокупность разумности и правильности.

Но в целом, конечно же, для любого человека правильнее спать ночью и бодрствовать днём. Пожалуй, такого графика, и нужно придерживаться», — приводит слова Бурлаченко группа во «Вконтакте» команды Александра Овечкина.