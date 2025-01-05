«Металлург» в упорном матче одолел «Амур», у магнитогорцев шестая победа подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Канцеров (Михайлис) – 00:41 (5x5) 1:1 Шевченко – 03:35 (5x5) 2:1 Орехов (Гераськин, Пресс) – 05:23 (5x5) 2:2 Ли (Шаймарданов) – 41:26 (4x5) 3:2 Хабаров (Минулин) – 43:27 (5x5)
Счёт в матче открыл Роман Канцеров, забив уже на первой минуте. Дмитрий Шевченко сравнял счёт через три минуты. Валерий Орехов вывел «Металлург» вперёд, Олег Ли из «Амура» смог забросить ответную шайбу только в начале третьего периода. Победный гол забил Макар Хабаров.
Для «Металлурга» победа над «Амуром» стала шестой подряд в чемпионате. В предыдущей встрече «Амур» обыграл «Трактор» в овертайме (2:3).
Комментарии
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