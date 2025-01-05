«Металлург» в упорном матче одолел «Амур», у магнитогорцев шестая победа подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

Счёт в матче открыл Роман Канцеров, забив уже на первой минуте. Дмитрий Шевченко сравнял счёт через три минуты. Валерий Орехов вывел «Металлург» вперёд, Олег Ли из «Амура» смог забросить ответную шайбу только в начале третьего периода. Победный гол забил Макар Хабаров.

Для «Металлурга» победа над «Амуром» стала шестой подряд в чемпионате. В предыдущей встрече «Амур» обыграл «Трактор» в овертайме (2:3).