«Барыс» с разгромным счётом проиграл «Ладе» и продлил свою серию поражений до семи матчей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Барыс» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Лада» одержала победу со счётом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).

За тольяттинскую команду забили Данил Юртайкин, Егор Черников, оформивший дубль, Денис Баранцев и Александр Волков.

Для астанинской команды это седьмое поражение подряд, ранее «Барысу» удалось обыграть только московское «Динамо» в гостях 17 декабря.

Сейчас казахстанцы на 11-й строчке Востока. «Лада» располагается на девятом месте и находится в шаге от зоны плей-офф. Тольяттинцы на два очка отстают от «Сибири», находящейся на восьмой строчке.