«Барыс» с разгромным счётом проиграл «Ладе» и продлил свою серию поражений до семи матчей
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Барыс» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Лада» одержала победу со счётом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 5
Лада
Тольятти
0:1 Юртайкин (Шараканов, Михайлов) – 03:52 (5x5) 0:2 Черников (Кугрышев) – 04:20 (5x5) 0:3 Баранцев (Михайлов) – 19:00 (5x4) 0:4 Волков (Кугрышев) – 37:49 (5x5) 0:5 Черников (Кугрышев) – 41:26 (5x5)
За тольяттинскую команду забили Данил Юртайкин, Егор Черников, оформивший дубль, Денис Баранцев и Александр Волков.
Для астанинской команды это седьмое поражение подряд, ранее «Барысу» удалось обыграть только московское «Динамо» в гостях 17 декабря.
Сейчас казахстанцы на 11-й строчке Востока. «Лада» располагается на девятом месте и находится в шаге от зоны плей-офф. Тольяттинцы на два очка отстают от «Сибири», находящейся на восьмой строчке.
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