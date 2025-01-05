«Локомотив» одержал уверенную победу над ЦСКА в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков. За ЦСКА забил Владислав Каменев.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 57 очков за 41 матч. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице, заработав 68 очков после 43 игр.