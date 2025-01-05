Тренер Овечкина по ОФП рассказал, как влияет возраст на подготовку Александра

Тренер капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко рассказал об изменениях в тренировочной программе, которые связаны с возрастом форварда. Сейчас ему 39 лет.

«Нельзя сказать, что мы непосредственно изменили подготовку в связи с его возрастом. Это не единовременный процесс. Если мы и меняем упражнения, то делаем это только с точки зрения того, что он стал старше. Мы смотрим, как он реагирует на какую-то нагрузку. И в зависимости от этого что-то добавляем, а что-то убираем. Конечно же, можно сделать выводы, что реакция на эту нагрузку, вероятно, связана в том числе и с его возрастом. Здесь причина со следствием немножко поменялась в вопросе (смеётся). То есть мы не из-за возраста стали делать что-то по-другому, а, постепенно что-то меняя, начали замечать изменения в реакциях — и, вероятно, на это и влияет его возраст. Нет такого момента, что вот ему исполнилось календарных 38 лет, значит, мы теперь убираем эти упражнения и начинаем делать вот те. Такого, конечно же, абсолютно нет», — приводит слова Бурлаченко группа во «ВКонтакте» команды Александра Овечкина.