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Галузин несколькими ударами уложил на лёд Бардакова во время матча СКА — «Витязь»

Галузин несколькими ударами уложил на лёд Бардакова во время матча СКА — «Витязь»
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Во время матча СКА — «Витязь» между Захаром Бардаковым и Владимиром Галузиным произошла потасовка. На момент написания новости подмосковная команда ведёт со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Готье (Рой, Макеев) – 00:24 (5x5)     0:2 Чехович (Бучельников, Стюарт) – 09:45 (5x5)     1:2 Демидов (Бардаков, Никишин) – 13:13 (5x5)     2:2    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Бардаков и Галузин начали драку у ворот «Витязя». Несколькими ударами Владимир смог уложить Захара на лёд, после этого судьи разняли хоккеистов. Обоих игроков наказали на две минуты за грубость.

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