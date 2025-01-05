Галузин несколькими ударами уложил на лёд Бардакова во время матча СКА — «Витязь»
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Во время матча СКА — «Витязь» между Захаром Бардаковым и Владимиром Галузиным произошла потасовка. На момент написания новости подмосковная команда ведёт со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Готье (Рой, Макеев) – 00:24 (5x5) 0:2 Чехович (Бучельников, Стюарт) – 09:45 (5x5) 1:2 Демидов (Бардаков, Никишин) – 13:13 (5x5) 2:2
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Бардаков и Галузин начали драку у ворот «Витязя». Несколькими ударами Владимир смог уложить Захара на лёд, после этого судьи разняли хоккеистов. Обоих игроков наказали на две минуты за грубость.
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