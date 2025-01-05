Галузин несколькими ударами уложил на лёд Бардакова во время матча СКА — «Витязь»

Во время матча СКА — «Витязь» между Захаром Бардаковым и Владимиром Галузиным произошла потасовка. На момент написания новости подмосковная команда ведёт со счётом 2:1.

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Бардаков и Галузин начали драку у ворот «Витязя». Несколькими ударами Владимир смог уложить Захара на лёд, после этого судьи разняли хоккеистов. Обоих игроков наказали на две минуты за грубость.