Форвард «Трактора» Кадейкин: игра Фукале стала залогом успеха, он отбил буллит

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил победный матч с «Автомобилистом» (2:0).

— Именно про титул «царя горы» мы не думали, игра была напряжённой. «Автомобилист» достаточно тяжёлая, оборонительная команда. С ними нужно играть жёстче, защитники большие. Сегодня матч был тяжёлым, до первого гола, до первой ошибки. Моментов было очень много, два буллита. Дотерпели и получили хорошую победу. В нужный момент забили, можем быть довольны собой.

— Очень вязкий хоккей, минимум пространства. Насколько такой стиль является проблемой для команды?

— Сегодня выиграли, как таковой проблемы нет. У нас в КХЛ команды-лидеры разного стиля, приходиться подстраиваться, в плей-офф будет так же, нужно обыгрывать всех, поэтому не думаю, что это проблема, её нужно просто решать.

— Давайте про Гринча. Знаете ли историю этого фильма и как вам его образ на майке, укравший логотип «Трактора»?

— Сейчас у нас немного другим голова забита, мы думаем, как лучше сыграть. Главное, чтобы болельщикам нравилось и они были довольны. Чтобы у всех было новогоднее настроение. Но оно будет прежде всего от победы и результата, поэтому мы думаем, как порадовать болельщиков победой.

— Зак после серии достаточно средних матчей выдал шикарную игру. Чувствовали перед встречей его особый настрой?

— Я бы не сказал, что у него были средние игры. Его игра была залогом успеха. Он сегодня отбил буллит. Сегодня, думаю, Зак собой доволен. Большая его заслуга, что мы победили 2:0.

— «Лада» очень близкий к «Авто» соперник по стилю. Какие ходы надо предпринять, чтобы игра была более результативной?

— В принципе, всё понятно, сегодня все моменты старались реализовывать. Я думаю, сейчас нужно играть проще и возвращаться к базовым настройкам. Завтра тренировка. Будем отрабатывать и играть проще. Нужно вернуться к игре, которая приносит нам очки, — сказал Кадейкин в интервью «Чемпионату».