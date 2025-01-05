Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Трактора» Кадейкин: игра Фукале стала залогом успеха, он отбил буллит

Форвард «Трактора» Кадейкин: игра Фукале стала залогом успеха, он отбил буллит
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил победный матч с «Автомобилистом» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Робинсон (Кэмпфер, Коромыслов) – 57:43 (5x5)     2:0 Кэмпфер – 59:14 (en)    

— Именно про титул «царя горы» мы не думали, игра была напряжённой. «Автомобилист» достаточно тяжёлая, оборонительная команда. С ними нужно играть жёстче, защитники большие. Сегодня матч был тяжёлым, до первого гола, до первой ошибки. Моментов было очень много, два буллита. Дотерпели и получили хорошую победу. В нужный момент забили, можем быть довольны собой.

— Очень вязкий хоккей, минимум пространства. Насколько такой стиль является проблемой для команды?
— Сегодня выиграли, как таковой проблемы нет. У нас в КХЛ команды-лидеры разного стиля, приходиться подстраиваться, в плей-офф будет так же, нужно обыгрывать всех, поэтому не думаю, что это проблема, её нужно просто решать.

— Давайте про Гринча. Знаете ли историю этого фильма и как вам его образ на майке, укравший логотип «Трактора»?
— Сейчас у нас немного другим голова забита, мы думаем, как лучше сыграть. Главное, чтобы болельщикам нравилось и они были довольны. Чтобы у всех было новогоднее настроение. Но оно будет прежде всего от победы и результата, поэтому мы думаем, как порадовать болельщиков победой.

— Зак после серии достаточно средних матчей выдал шикарную игру. Чувствовали перед встречей его особый настрой?
— Я бы не сказал, что у него были средние игры. Его игра была залогом успеха. Он сегодня отбил буллит. Сегодня, думаю, Зак собой доволен. Большая его заслуга, что мы победили 2:0.

— «Лада» очень близкий к «Авто» соперник по стилю. Какие ходы надо предпринять, чтобы игра была более результативной?
— В принципе, всё понятно, сегодня все моменты старались реализовывать. Я думаю, сейчас нужно играть проще и возвращаться к базовым настройкам. Завтра тренировка. Будем отрабатывать и играть проще. Нужно вернуться к игре, которая приносит нам очки, — сказал Кадейкин в интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
«Динамо» мощно вышло из кризиса, у «Трактора» опять проблемы. Итоги дня в КХЛ
«Динамо» мощно вышло из кризиса, у «Трактора» опять проблемы. Итоги дня в КХЛ
Материалы по теме
«Трактор» обыграл «Автомобилист» в уральском дерби, забив на последних минутах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android