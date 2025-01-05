Тренер Овечкина по ОФП: большинство неудач в прошлом сезоне связаны не с ним, а с командой

Тренер российского хоккеиста Александра Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко рассказал, в чём была причина низкой результативности форварда в начале сезона-2023/2024.

«Смотрите, я не являюсь специалистом именно в хоккее. Я никогда не был хоккеистом и, соответственно, ни тактику, ни стратегию игры не понимаю так, как их понимают люди, которые всю жизнь провели в хоккее. Поэтому давать какие-то оценки именно игры Саши мне сложно. Я могу ответить на этот вопрос с точки зрения обывателя — то есть обычного человека, который смотрит хоккей по телевизору или вживую.

Моё мнение: большинство неудач Александра в прошлом сезоне связаны не с ним лично, а с его командой. Потому что хоккей — это всё-таки командная игра, и, естественно, Александр один за всю команду играть не может. Команда — это единый организм, который не сработал должным образом, и это сказалось на качестве игры каждого хоккеиста — Александра в том числе. Но это, опять же, моё мнение обывателя, а не какого-то профессионала в хоккее», — приводит слова Бурлаченко группа в социальной сети «ВКонтакте» команды Александра Овечкина.