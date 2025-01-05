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СКА — Витязь, результат матча 5 января 2025, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

СКА крупно обыграл «Витязь» на домашнем льду, уступая 0:2 по ходу матча
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Готье (Рой, Макеев) – 00:24 (5x5)     0:2 Чехович (Бучельников, Стюарт) – 09:45 (5x5)     1:2 Демидов (Бардаков, Никишин) – 13:13 (5x5)     2:2 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 21:16 (5x5)     3:2 Кузьмин (Толчинский, Короткий) – 31:26 (5x5)     4:2 Демидов (Плотников) – 32:50 (5x5)     5:2 Акользин – 46:49 (5x4)    

За СКА забили Иван Демидов, Павел Акользин, оформивший дубль, Григорий Кузьмин, Семён Демидов. В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Фредерик Готье и Иван Чехович.

СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 40 матчей. «Витязь» располагается там же на 10-й строчке, заработав 37 очков после 40 игр.

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