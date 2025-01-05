СКА крупно обыграл «Витязь» на домашнем льду, уступая 0:2 по ходу матча

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0).

За СКА забили Иван Демидов, Павел Акользин, оформивший дубль, Григорий Кузьмин, Семён Демидов. В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Фредерик Готье и Иван Чехович.

СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 40 матчей. «Витязь» располагается там же на 10-й строчке, заработав 37 очков после 40 игр.