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Сочи — Динамо Москва, результат матча 5 января 2025, счет 1:5, КХЛ 2024-2025

«Динамо» Москва на выезде разгромило «Сочи» со счётом 5:1
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались Сочи и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Динамо» одержало победу со счётом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Уил) – 02:52 (5x5)     0:2 Гусев (Уил, Сикура) – 17:16 (5x5)     0:3 Пыленков (Сикура, Гусев) – 23:34 (5x4)     0:4 Пакетт (Рашевский, Комтуа) – 26:11 (5x5)     0:5 Рашевский (Пакетт, Комтуа) – 32:53 (5x5)     1:5 Биттен (Хохлачёв, Тянулин) – 45:45 (5x5)    

В составе московской команды забили Седрик Пакетт, оформивший дубль, Никита Гусев, Даниил Пыленков, Дмитрий Рашевский. В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметился Уилл Биттен.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 53 очка за 42 матча. «Сочи» располагается там же на 11-й строчке, заработав 27 очков после 40 игр.

Для «Сочи» это третье поражение подряд.

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