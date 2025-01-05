«Динамо» Москва на выезде разгромило «Сочи» со счётом 5:1

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались Сочи и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Динамо» одержало победу со счётом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).

В составе московской команды забили Седрик Пакетт, оформивший дубль, Никита Гусев, Даниил Пыленков, Дмитрий Рашевский. В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметился Уилл Биттен.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 53 очка за 42 матча. «Сочи» располагается там же на 11-й строчке, заработав 27 очков после 40 игр.

Для «Сочи» это третье поражение подряд.